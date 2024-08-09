Власть приняла решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донетчины. Что нужно знать

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения из-за ситуации с безопасностью принял решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Речь идет о проведении обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или другими законными представителями из поселков Цукурино, Ильинка и села Измайловка Покровского района. Эвакуация в безопасные регионы будет проводиться в течение 60 дней. Для ее осуществления развернут приемный пункт.



Эвакуация производится бесплатно. Чтобы получить консультацию по возможности выехать в безопасные регионы, можно позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по номеру: 0-800-40-89-11. Также о желании эвакуироваться можно сообщить на «горячую линию» Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер 096-078-84-33.

Напомним, что 7 августа для защиты населения объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов пяти громад на Сумщине.