У Новогродівці на Донеччині продовжили комендантську годину. Коли жителям можна перебувати на вулиці

З 15 серпня обмеження на пересування у місті Новогродівка Донецької області діятиме з 15:00 до 11:00. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, ситуація навколо міста дуже складна.

«І це рішення сприятиме безпеці громадян. Закликаю всіх дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку», – зазначив начальник ДОВА.

Нагадаємо, що 9 серпня влада ухвалила рішення про евакуацію дітей із ще трьох населених пунктів Донецької області.