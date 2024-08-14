Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Большинство украинцев выступают за международную администрацию на Донбассе после деоккупации – опрос

14 августа 2024, 22:46

Большинство украинцев выступают за международную администрацию на Донбассе после деоккупации – опрос

Введение международной временной администрации для обеспечения процесса адаптации на освобожденных территориях Донбасса и Крыма поддерживают 77% украинцев, против этой идеи – 18%. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По мнению большинства опрошенных респондентов – 84% – государство должно уже сейчас реализовывать меры по поддержке и налаживанию связи с населением, которое осталось на оккупированных территориях. При этом 46% считают, что такие инициативы должны быть направлены только на поддерживающих Украину, а 38% – на всех, кто остался на оккупированных территориях. 9% указали, что такие меры не приоритетны, еще 5% считают, что государство точно не должно тратить на это ресурсы.

Среди мер поддержки населения, что осталось на временно оккупированных территориях, приоритетными являются:

  • содействие в перемещении людей из оккупированных территорий – 35%;
  • социальные и пенсионные выплаты тем, кто остался на оккупированных территориях – 34%;
  • обеспечение трансляции украинских медиа – 33%;
  • гарантия признания документов, полученных в оккупации – 28%;
  • привлечение молодежи из оккупированных территорий – 26%;
  • организация доступа к государственным услугам – 24%.  

Также 55% опрошенных считают, что не следует применять ограничения в правах – право голосовать, занимать определенные должности, вести хозяйственную деятельность – для жителей оккупированных территорий, еще 41% противоположного мнения.

С тем, что получение российского гражданства может быть оправдано, однозначно соглашаются 13% респондентов, еще 42% – скорее соглашаются. Противоположное мнение имеют 39% опрошенных украинцев. Чаще согласны с возможностью оправдания получения российского гражданства респонденты, имеющие родственников на оккупированных территориях.

Напомним, что Украина допускает создание военных комендатур в Курской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донбасс Крым
Прочее
Администрация Права Опрос Население Гражданство Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
10:44
На оккупированной Донетчине ФСБ задержала подозреваемую в «госизмене» женщину
23:14
Главное за день: ВСУ окапываются в Курской области РФ. «Кадыровцев» взяли в плен
19:01
Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Где их разместят
16:28
Россияне забирают гумпомощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области
15:25
В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов
14:58
Два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске
22:30
В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело
21:20
Под Донецком микроавтобус протаранил группу школьников-велосипедистов
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
21:45
Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни
16:26
В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги
00:23
Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке
все новости
23:22
Российская армия оккупировала Желанное и Орловку в Донецкой области – DeepState
23:00
Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ
22:46
Большинство украинцев выступают за международную администрацию на Донбассе после деоккупации – опрос
22:13
«Обстановка очень сложная»: в Донецкой ОВА назвали города, которые Россия прежде всего хочет захватить
21:37
ВСУ взяли под контроль еще четыре села и расширили плацдарм в Курской области – Bild
20:34
В Новогродовке на Донетчине продлили комендантский час. Когда жителям можно находиться на улице
19:32
Силы обороны Украины нанесли удар по полигону армии РФ на границе Донетчины и Запорожья: ранены 15 оккупантов
18:31
Самая масштабная атака Украины на военные аэродромы РФ: появилось видео удара по авиабазе «Саваслейка»
17:56
Появились спутниковые фото с последствиями ночного удара по аэродрому «Борисоглебск» в РФ
17:18
Украина допускает создание военных комендатур в Курской области. Что говорит руководство страны
16:30
По делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в Германии выдали ордер на арест украинца — СМИ
16:13
Люди живут в подвалах, эвакуация проходит медленно: Филашкин рассказал о ситуации в Торецке
15:59
ВСУ отбили у оккупантов позиции вблизи Северска и продвинулись на Запорожье – ISW
15:37
ВСУ привезли гуманитарную помощь жителям Суджи
14:47
Оккупанты ударили по пункту выдачы гумпомощи в Купянске: есть пострадавший
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
13:59
ВСУ продвигаются в Курской области, более 100 военных РФ в плену за утро — Зеленский
13:45
Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении
13:36
Силы обороны в Курской области уничтожили Су-34
13:26
Армия РФ обстреляла два энергообъекта в Украине: детали
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому военному аэродрому «Саваслейка». Фото: кадр из видео Самая масштабная атака Украины на военные аэродромы РФ: появилось видео удара по авиабазе «Саваслейка»
14 августа, 18:31
Совещание руководства Украины по ситуации в Курской области. Фото: Офис президента Украина допускает создание военных комендатур в Курской области. Что говорит руководство страны
14 августа, 17:18
Украинские журналисты побывали на Курщине. Кад из видео ВСУ привезли гуманитарную помощь жителям Суджи
14 августа, 15:37
Зеленский заявил о сегодняшнем продвижении Вооружённых сил Украины в Курской областию Фото: скрин с видео ВСУ продвигаются в Курской области, более 100 военных РФ в плену за утро — Зеленский
14 августа, 13:59
Военные аэродромы в Воронежской области России ночью были атакованы беспилотниками ВСУ. Кадр из видео Ночью беспилотники ВСУ атаковали военные аэродромы в Воронежской области России
14 августа, 10:58
Аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России. Фото из открытых источников В Нижегородской области РФ дроны атаковали авиабазу «Саваслейка»
14 августа, 08:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор