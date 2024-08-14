Большинство украинцев выступают за международную администрацию на Донбассе после деоккупации – опрос

Введение международной временной администрации для обеспечения процесса адаптации на освобожденных территориях Донбасса и Крыма поддерживают 77% украинцев, против этой идеи – 18%. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По мнению большинства опрошенных респондентов – 84% – государство должно уже сейчас реализовывать меры по поддержке и налаживанию связи с населением, которое осталось на оккупированных территориях. При этом 46% считают, что такие инициативы должны быть направлены только на поддерживающих Украину, а 38% – на всех, кто остался на оккупированных территориях. 9% указали, что такие меры не приоритетны, еще 5% считают, что государство точно не должно тратить на это ресурсы.

Среди мер поддержки населения, что осталось на временно оккупированных территориях, приоритетными являются:

содействие в перемещении людей из оккупированных территорий – 35%;

социальные и пенсионные выплаты тем, кто остался на оккупированных территориях – 34%;

обеспечение трансляции украинских медиа – 33%;

гарантия признания документов, полученных в оккупации – 28%;

привлечение молодежи из оккупированных территорий – 26%;

организация доступа к государственным услугам – 24%.

Также 55% опрошенных считают, что не следует применять ограничения в правах – право голосовать, занимать определенные должности, вести хозяйственную деятельность – для жителей оккупированных территорий, еще 41% противоположного мнения.

С тем, что получение российского гражданства может быть оправдано, однозначно соглашаются 13% респондентов, еще 42% – скорее соглашаются. Противоположное мнение имеют 39% опрошенных украинцев. Чаще согласны с возможностью оправдания получения российского гражданства респонденты, имеющие родственников на оккупированных территориях.

Напомним, что Украина допускает создание военных комендатур в Курской области.