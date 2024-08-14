ВСУ взяли под контроль еще четыре села и расширили плацдарм в Курской области – Bild

Ситуация в Курской области. Фото: карта Bild

К северу от Суджи украинские войска взяли село Кругленькое и территорию вокруг. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке.

ВСУ там наступают в направлении райцентра Коренево.

К югу от Суджи ВСУ вошли в село Камышное, там идут тяжелые уличные бои. На пути к Камышному украинские войска взяли села Борки и Крупец, а также Спальное.

Напомним, что Украина допускает создание военных комендатур в Курской области.