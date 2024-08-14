Більшість українців виступають за міжнародну адміністрацію на Донбасі після деокупації – опитування

Запровадження міжнародної тимчасової адміністрації для забезпечення процесу адаптації на звільнених територіях Донбасу та Криму підтримує 77% українців, проти цієї ідеї – 18%. Про це стало відомо із результатів опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
На думку більшості опитаних респондентів – 84% – держава має вже зараз реалізовувати заходи щодо підтримки та налагодження зв'язку з населенням, яке залишилося на окупованих територіях. При цьому 46% вважають, що такі ініціативи мають бути спрямовані лише на тих, хто підтримує Україну, а 38% – на всіх, хто залишився на окупованих територіях. 9% вказали, що такі заходи не є пріоритетними, ще 5% вважають, що держава точно не повинна витрачати на це ресурси.
Серед заходів підтримки населення, що залишилося на тимчасово окупованих територіях, пріоритетними є:
Також 55% опитаних вважають, що не слід застосовувати обмеження у правах – право голосувати, обіймати певні посади, вести господарську діяльність – для мешканців окупованих територій, ще 41% протилежної думки.
З тим, що отримання російського громадянства може бути виправданим, однозначно погоджуються 13% респондентів, ще 42% – скоріше погоджуються. Протилежну думку мають 39% опитаних українців. Найчастіше згодні із можливістю виправдання отримання російського громадянства респонденти, які мають родичів на окупованих територіях.
Нагадаємо, що Україна припускає створення військових комендатур у Курській області.
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