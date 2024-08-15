На Донетчине без электричества остаются 142 населенных пункта — Минэнерго

В Донецкой области по состоянию на утро четверга, 15 августа, без электроэнергии остаются 142 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



«На утро остаются без напряжения 142 населенных пункта — всего 79,7 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате российских обстрелов за 14 августа обесточены 22,1 тыс. абонентов в 18 населенных пунктах. Энергетики дали свет 24,4 тыс. абонентам в 14 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что российские военные ночью и утром 14 августа обстреляли энергетические объекты Украины.