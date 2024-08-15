На Донеччині без електрики залишаються 142 населені пункти — Міненерго

У Донецькій області станом на ранок четверга, 15 серпня, без електроенергії залишаються 142 населені пункти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«На ранок залишаються без напруги 142 населені пункти — всього 79,7 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок російських обстрілів за 14 серпня знеструмлено 22,1 тис. абонентів у 18 населених пунктах. Енергетики дали світло 24,4 тис. абонентам у 14 населених пунктах.



Раніше ми писали, що російські військові вночі та вранці 14 серпня обстріляли енергетичні об'єкти України.