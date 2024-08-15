В Павлограде перед тревогой прогремел мощный взрыв: предварительно, есть «прилет», над городом поднимается дым

Дым после возможного «прилета» в Павлограде. Фото: соцсети

В обед 15 августа в городе Павлоград Днепропетровской области перед оглашением воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Предварительно, есть «прилет». Над городом поднимается дым.



Обновлено. В Павлограде после взрыва в нежилом здании произошел пожар, сообщает Днепропетровская ОВА. Пострадал 21-летний парень. Он в больнице в состоянии средней тяжести.



На месте работают экстренные службы.

Напомним, что 14 августа войска России ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины, в результате чего погибли два человека.