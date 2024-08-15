У Павлограді перед тривогою прогримів потужний вибух: попередньо, є «приліт», над містом піднімається дим

В обід 15 серпня у місті Павлоград Дніпропетровської області перед оголошенням повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Попередньо, є «приліт». Над містом піднімається дим.
Оновлено. У Павлограді після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа, повідомляє Дніпропетровська ОВА. Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.
На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що 14 серпня війська Росії вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинули двоє людей.
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