У Павлограді перед тривогою прогримів потужний вибух: попередньо, є «приліт», над містом піднімається дим

Дим після можливого «прильоту» у Павлограді. Фото: соцмережі

В обід 15 серпня у місті Павлоград Дніпропетровської області перед оголошенням повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Попередньо, є «приліт». Над містом піднімається дим.

Оновлено. У Павлограді після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа, повідомляє Дніпропетровська ОВА. Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.



На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що 14 серпня війська Росії вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинули двоє людей.