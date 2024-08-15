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США предоставят военную помощь Украине: названы сроки

15 августа 2024, 17:53

США предоставят военную помощь Украине: названы сроки

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки в скором времени предоставят пакеты военной помощи для нашей страны. Об этом он рассказал в интервью MSNBC

По его словам, о новой помощи объявят в скором времени. При этом, никаких подробностей не предоставлил. 

Комментарии Кирби прозвучали после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на поле боя и потребности Украины в обороне.

Ранее мы писали, что Латвия передаст пакет военной помощи Украине, в частности, около 500 БПЛА. 

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