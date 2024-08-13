Латвия передаст Украине около 5000 беспилотников

Латвия подготовила для Украины помощь. Фото: Андрис Спрудс

Латвия передаст пакет военной помощи Украине, в частности, около 500 БПЛА. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X (Twitter).



«Очередной пакет беспилотников готов! Около 500 беспилотников латвийского производства будут оказывать поддержку украинцам в различных боевых задачах», — отметил он.



Как отмечается, Киев получит помощь от Риги в рамках коалиции дронов.



Ранее мы писали, что в Министерстве обороны Латвии сообщили, что готовы передать Украине 2500 беспилотников на сумму 4 млн евро. Первая партия дронов (300) будет доставлена уже в июле.