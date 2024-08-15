США нададуть військову допомогу Україні: названо терміни

Представник Білого дому національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки незабаром нададуть пакети військової допомоги для нашої країни. Про це він розповів в інтерв'ю MSNBC.



За його словами, про нову допомогу оголосять незабаром. При цьому жодних подробиць не надав.



Коментарі Кірбі пролунали після того, як міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на полі бою та потреби України в обороні.



Раніше ми писали, що Латвія передасть пакет військової допомоги Україні, зокрема близько 500 БПЛА.