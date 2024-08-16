Ночной обстрел Украины: ПВО сбила все дроны в пяти областях

Российская армия в пятницу, 16 августа, атаковала территорию Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили все БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 16 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 3-мя баллистическими ракетами «Искандер-М», 3-мя ударными БПЛА типа «Shahed» и 2-мя беспилотниками неустановленного типа из Курской области», — отметил он.

По словам Олещука, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил все российские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.



Ранее мы писали, что за 15 августа российские войска убили трех жителей Донецкой области: двух в Верхнекаменском и одного в Николаевке.