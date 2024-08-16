Армия РФ обстреляла Донецкую область: три человека погибли и пятеро получили ранения

Обстрел РФ Донецкой области: 3 погибших, 5 раненых. Фото: Филашкин

За 15 августа российские войска убили трех жителей Донецкой области: двух в Верхнекаменском и одного в Николаевке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 5 человек в области за сутки получили ранения», — написал в телеграмме глава областной военной администрации.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2157 человек убитыми и 5656 — ранеными.



Напомним, в Константиновке два человека получили ранения из-за российского обстрела.