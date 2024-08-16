Нічний обстріл України: ППО збила всі дрони у п`яти областях

Російська армія у п'ятницю, 16 серпня, атакувала територію України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома ударними БПЛА типу «Shahed» і двома безпілотниками невстановленого типу з Курської області», — зазначив він.

За словами Олещука, внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі російські БПЛА збиті у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.



Раніше ми писали, що за 15 серпня російські війська вбили трьох мешканців Донецької області: двох у Верхньокам'янському та одного у Миколаївці.