Более 1300 оккупантов и 12 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки

Потери российской армии за минувшие сутки, 15 августа, составили 1330 российских солдат ранеными и убитыми. Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали огромное количество военной техники, в частности, 12 танков,35 боевые бронированных машин (ББМ) и 61 дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:
С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 596 950 российских оккупантов.
Ранее мы писали, что российская армия в пятницу, 16 августа, атаковала территорию Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили все БПЛА.
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