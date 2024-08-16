Более 1300 оккупантов и 12 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки

Потери российской армии за минувшие сутки, 15 августа, составили 1330 российских солдат ранеными и убитыми. Кроме того, Вооруженные силы Украины ликвидировали огромное количество военной техники, в частности, 12 танков,35 боевые бронированных машин (ББМ) и 61 дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 596 950 (+1330) человек;

танков - 8496 (+12) ед;

боевых бронированных машин - 16 461 (+35) ед.;

артиллерийских систем - 16 927 (+59) ед;

РСЗО - 1159 (+5) ед.;

средства ПВО - 922 ед.;

самолетов - 367 ед.;

вертолетов - 328 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 659 (+61) ед;

крылатых ракет - 2429 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 22 848 (+73) ед;

специальной техники - 2829 (+16) ед.

С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 596 950 российских оккупантов.



Ранее мы писали, что российская армия в пятницу, 16 августа, атаковала территорию Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили все БПЛА.