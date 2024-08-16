Понад 1300 окупантів та 12 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за добу

Втрати російської армії за минулу добу, 15 серпня, склали 1330 російських солдатів пораненими та вбитими. Крім того, Збройні сили України ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема, 12 танків, 35 бойових броньованих машин (ББМ) та 61 дрон. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.08.24 орієнтовно склали:
З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 596 950 російських окупантів.
Раніше ми писали, що російська армія у п'ятницю, 16 серпня, атакувала територію України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі БПЛА.
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