Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Понад 1300 окупантів та 12 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за добу

16 серпня 2024, 10:59

Понад 1300 окупантів та 12 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за добу

Втрати російської армії за минулу добу, 15 серпня, склали 1330 російських солдатів пораненими та вбитими. Крім того, Збройні сили України ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема, 12 танків, 35 бойових броньованих машин (ББМ) та 61 дрон. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 16.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 596 950 (+1330) осіб;
  • танків – 8496 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин – 16 461 (+35) од.;
  • артилерійських систем – 16 927 (+59) од.;
  • РСЗВ - 1159 (+5) од.;
  • засоби ППО – 922 од.;
  • літаків – 367 од.;
  • вертольотів – 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 659 (+61) од.;
  • крилатих ракет - 2429 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22 848 (+73) од.;
  • спеціальної техніки – 2829 (+16) од.

З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 596 950 російських окупантів.

Раніше ми писали, що російська армія у п'ятницю, 16 серпня, атакувала територію України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі БПЛА.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
Генштаб
Події
Війна втрати окупантів

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:42
У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл
12:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:59
В окупованому Маріуполі жителі скаржаться на відсутність екстреної меддопомоги
07:40
У Севастополі та Керчі пролунали вибухи, перекривали Кримський міст
23:42
Головне за день: РФ атакує Часів Яр. Переговори про обмін полоненими
15:21
У захопленому Донецьку загинув місцевий житель унаслідок обстрілу
14:59
Російський співак Шаман виступив в окупованому Маріуполі
23:00
Головне за день: ЗСУ просуваються у Курській області. Атака на військові аеродроми РФ
14:39
Війська РФ призупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська — аналітик BILD
10:44
На окупованій Донеччині ФСБ затримала підозрювану в «держзраді» жінку
23:14
Головне за день: ЗСУ окопуються в Курській області РФ. «Кадировців» взяли в полон
19:01
Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять
16:28
Росіяни забирають гумдопомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області
15:25
У Донецьку померла дівчинка-велосипедистка, яка постраждала під час наїзду вантажівки на спортсменів
14:58
Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську
22:30
В окупації російські військові жорстоко катували і вбили своїх же — Слідком РФ приховує скандальну справу
21:20
Під Донецьком мікроавтобус протаранив групу школярів-велосипедистів
17:44
У мікрорайоні Донецька чоловік отримав поранення під час атаки БПЛА
23:14
Пожежа на території Запорізької АЕС: що відомо
23:05
Головне за день: Обстріл Краматорська. Росармія застосовує хімзброю
усі новини
13:42
У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл
12:59
Прикордонники атакували позиції росіян на Харківському напрямку: четверо загиблих
12:51
ЗСУ збільшують зону присутності в Курській області: взяті під контроль нові території – Bild
12:50
На східному фронті українські війська зазнають дефіциту особового складу та артилерійських снарядів — WSJ
12:19
Армія РФ двічі обстріляла Курахове: пошкоджено житлові будинки
12:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:59
В окупованому Маріуполі жителі скаржаться на відсутність екстреної меддопомоги
11:31
«Ситуація загрозлива»: російська армія знаходиться вже за 10,5 км від Покровська
11:17
У районі Коренєво Курської області розбито ще одну колону російських військовослужбовців — Z-канали
11:11
У Херсоні викрито агентурну мережу, яка працювала на ФСБ РФ
10:59
Понад 1300 окупантів та 12 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за добу
10:43
Росія активізує атаки на Донеччині у відповідь на прорив ЗСУ в Курську область – Politico
10:04
Росія 14 разів обстріляла Донецьку область: пошкоджено понад 24 будинки
09:57
САП запросила для голови АМКУ Павла Кириленка арешт із заставою у 120 млн гривень
09:44
Нічний обстріл України: ППО збила всі дрони у п`яти областях
09:11
Прорив кордону в Курській області: у ЗСУ показали унікальні кадри перших годин наступу
08:44
Армія РФ обстріляла Донецьку область: троє людей загинули і п'ятеро дістали поранення
08:40
Російські війська просунулись в Красногорівці на Донеччині – DeepState
08:04
У Київській адміністрації розповіли про нічну атаку дронів на столицю
07:40
У Севастополі та Керчі пролунали вибухи, перекривали Кримський міст
усі новини
ВІДЕО
В окупованому Донецьку повністю згорів торгівельний центр «Галактика» у Петровському районі. Фото: Типовий Донецьк/Telegram У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл
16 серпня, 13:42
Українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях росіян. Фото: скрін з відео Прикордонники атакували позиції росіян на Харківському напрямку: четверо загиблих
16 серпня, 12:59
Затриманий у Херсоні колаборант. Фото: СБУ У Херсоні викрито агентурну мережу, яка працювала на ФСБ РФ
16 серпня, 11:11
Перші години наступу ЗСУ в Курській області. Фото: кадр із відео Прорив кордону в Курській області: у ЗСУ показали унікальні кадри перших годин наступу
16 серпня, 09:11
В окупованій Керчі почалася пожежа після прильоту. Фото: ОГПУ / Telegram У Севастополі та Керчі пролунали вибухи, перекривали Кримський міст
16 серпня, 07:40
Начальник МВА Покровська Сергій Добряк. Фото: Новини Донбасу Загарбники майже впритул підійшли до Покровської громади: начальник МВА закликав цивільних евакуюватися
15 серпня, 15:57

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір