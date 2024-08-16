В Херсоне разоблачена агентурная сеть, работавшая на ФСБ РФ

Задержанный в Херсоне коллаборант. Фото: СБУ

СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая работала на спецслужбы РФ в Херсоне. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.







«В результате спецоперации в городе задержаны трое участников российской ячейки, которые действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на едином кураторе из РФ. Им оказался россиянин Александр Костин - оккупационный "первый заместитель министра информационной политики" на временно захваченном левобережье Херсонщины», — говорится в заявлении СБУ.

Задержанные агенты — Сергей Пирклу, Валерий Сердюков и Андрей Беляев. Фото: телеграмм

Задержанные агенты — местные жители Херсонской области Сергей Пирклу, Валерий Сердюков и Андрей Беляев. У них было задание от кураторов шпионить за базами ВСУ, СБУ и Нацпола в Херсоне, локациями ПВО, а также за должностными лицами областной военной администрации (россияне планировали запугивать представителей ОВА, угрожая физической расправой).



Для этого они создали телеграмм-канал, который функционировал якобы от имени пророссийского подполья в областном центре. Потенциальных участников администраторы российского интернет-ресурса призвали «сливать» туда координаты Сил обороны и персональную информацию об украинских защитниках.

Переписка коллаборантов с оккупантами. Фото: СБУ

Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Преступные действия Костина заочно квалифицированы по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



Напомним, в СБУ подтвердили, что «Кадыровцы» есть среди военных, взятых в плен в Курской области.