«Кадыровцы» есть среди военных, взятых в плен в Курской области — СБУ

В Службе безопасности Украины подтвердили, что в ходе боев в Курской области России спецназовцы взяли в плен более сотни военнослужащих России. Среди плененных есть офицеры и представители чеченского подразделения «Ахмат».



«Вчера нами была проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, как максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой», — отметил глава СБУ Василий Малюк.



В то же время, он подчеркнул, что сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ. В частности, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные на войне в Украине.



А уже после того, как пленные предоставят исчерпывающие показания и с ними будут проведены все предусмотренные законом процедуры со стороны ГУР и СБУ, украинская сторона сможет вести переговоры по их обмену с РФ.



Переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов, расширяется. Теперь в нее будут входить представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки и омбудсмена.



Расширенная группа будет заниматься вопросами обмена не только военнослужащих, но и гражданских лиц, в том числе тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.