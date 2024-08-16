У Херсоні викрито агентурну мережу, яка працювала на ФСБ РФ

Затриманий у Херсоні колаборант. Фото: СБУ

СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка працювала на спецслужби РФ у Херсоні. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України.







«В результаті спецоперації в місті затримано трьох учасників російського осередку, які діяли окремо один від одного, але "замикалися" на єдиному кураторі з РФ. Ним виявився росіянин Олександр Костін – окупаційний "перший заступник міністра інформаційної політики" на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини», - йдеться у заяві СБУ.

Затримані агенти – Сергій Пірклу, Валерій Сердюков та Андрій Бєляєв. Фото: телеграм

Затримані агенти – місцеві жителі Херсонської області Сергій Пірклу, Валерій Сердюков та Андрій Бєляєв. Вони мали завдання від кураторів шпигувати за базами ЗСУ, СБУ та Нацполу в Херсоні, локаціями ППО, а також за посадовими особами обласної військової адміністрації (росіяни планували залякувати представників ОВА, погрожуючи фізичною розправою).



Для цього вони створили телеграм-канал, який нібито функціонував від імені проросійського підпілля в обласному центрі. Потенційних учасників адміністратори російського інтернет-ресурсу закликали «зливати» туди координати Сил оборони та персональну інформацію про українських захисників.

Листування колаборантів з окупантами. Фото: СБУ

Затриманим загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Злочинні дії Костіна заочно кваліфіковані за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).



Нагадаємо, в СБУ підтвердили, що «Кадировці» є серед військових, взятих у полон у Курській області.