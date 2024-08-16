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В Донецкую область привезли мобильные установки для очистки воды

16 августа 2024, 13:44

В Донецкую область привезли мобильные установки для очистки воды

Донетчина получили установки для очистки воды. Фото: Вадим Филашкин Донетчина получили установки для очистки воды. Фото: Вадим Филашкин

В Николаевскую и Александровскую громады Донецкой области поставили 11 мобильных установок для очистки воды. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Установки были переданы из специального резервного запаса оборудования для объектов критической инфраструктуры, созданного по решению Правительства, с целью бесперебойного предоставления коммунальных услуг, в частности, водоснабжения», — отметил он.

По словам Филашкина, благодаря мобильности этих установок более 20 тысяч жителей Донетчины будут иметь доступ к чистой питьевой воде.

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