До Донецької області привезли мобільні установки для очищення води

Донеччина отримали установки для очищення води. Фото: Вадим Філашкін

До Миколаївської та Олександрівської громад Донецької області поставили 11 мобільних установок для очищення води. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Установки були передані зі спеціального резервного запасу обладнання для об'єктів критичної інфраструктури, створеного за рішенням Уряду, з метою безперебійного надання комунальних послуг, зокрема водопостачання», — зазначив він.



За словами Філашкіна, завдяки мобільності цих установок понад 20 тисяч жителів Донеччини матимуть доступ до чистої питної води.



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