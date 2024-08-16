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Украина не заинтересована в оккупации российских территорий — Офис президента

16 августа 2024, 15:35

Украина не заинтересована в оккупации российских территорий — Офис президента

В оккупации территории РФ Украина не заинтересована. Об этом сегодня заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что с помощью наступления в Курской области Украина хочет склонить Россию к переговорам «на своих условиях»

При этом он подчеркнул, что в оккупации российских территорий Киев не заинтересован. 

По словам советника главы ОП, операция в Курской области является «инструментом влияния» на общественное мнение внутри РФ — по его мнению, «россияне испугались», и это будет еще одним аргументом для начала переговоров.

Ранее сообщалось, что за последние два-три дня зона присутствия украинских войск в Курской области увеличилась.

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