Украина не заинтересована в оккупации российских территорий — Офис президента

В оккупации территории РФ Украина не заинтересована. Об этом сегодня заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что с помощью наступления в Курской области Украина хочет склонить Россию к переговорам «на своих условиях»

При этом он подчеркнул, что в оккупации российских территорий Киев не заинтересован.

По словам советника главы ОП, операция в Курской области является «инструментом влияния» на общественное мнение внутри РФ — по его мнению, «россияне испугались», и это будет еще одним аргументом для начала переговоров.

Ранее сообщалось, что за последние два-три дня зона присутствия украинских войск в Курской области увеличилась.