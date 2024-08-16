Україна не зацікавлена в окупації російських територій — Офіс президента

В окупації території РФ Україна не зацікавлена. Про це сьогодні заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що за допомогою наступу у Курській області Україна хоче схилити Росію до переговорів «на своїх умовах»

При цьому він наголосив, що в окупації російських територій Київ не зацікавлений.

За словами радника голови ОП, операція в Курській області є «інструментом впливу» на громадську думку всередині РФ — на його думку, «росіяни злякалися», і це буде ще одним аргументом для початку переговорів.

Раніше повідомлялося, що за останні два-три дні зона присутності українських військ у Курській області збільшилася.