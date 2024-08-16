ВСУ увеличивают зону присутствия в Курской области: взяты под контроль новые территории – Bild

За последние два-три дня зона присутствия украинских войск в Курской области увеличилась. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке.

На карте, опубликованной Репке, голубым цветом выделены территории, частично или полностью перешедшие под контроль ВСУ за последние два-три дня.

Наступление украинской армии в Курской области продолжается. И России пока не удалось остановить продвижение ВСУ.

Напомним, что тем временем Россия активизирует атаки на Донетчине в ответ на прорыв ВСУ в Курскую область.