Донецкая область получила оборудование из Дании, Германии и Польши

Международные партнеры продолжают поддерживать Донетчину важной помощью. Фото: Вадим Филашкин

Донецкая область получила новую партию нужного оборудования от международных партнеров. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Платформы с подъемниками, экскаваторы-погрузчики, грузовики, генераторы различной мощности и насосы — все это будет способствовать улучшению гуманитарной ситуации в регионе и облегчит жизнь нашим людям», — отметил он.

Филашкин добавил, что в ближайшее время ожидаются новые поставки оборудования и техники.



Ранее мы писали, что представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки в скором времени предоставят пакеты военной помощи для нашей страны.