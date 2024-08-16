Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецька область отримала обладнання з Данії, Німеччини та Польщі

16 серпня 2024, 16:37

Донецька область отримала обладнання з Данії, Німеччини та Польщі

Міжнародні партнери продовжують підтримувати Донеччину важливою допомогою. Фото: Вадим Філашкін Міжнародні партнери продовжують підтримувати Донеччину важливою допомогою. Фото: Вадим Філашкін

Донецька область здобула нову партію потрібного обладнання від міжнародних партнерів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Платформи з витягами, екскаватори-навантажувачі, вантажівки, генератори різної потужності та насоси — все це сприятиме покращенню гуманітарної ситуації в регіоні та полегшить життя нашим людям», — зазначив він.

Філашкін додав, що найближчим часом очікуються нові поставки обладнання та техніки.

Раніше ми писали, що представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки незабаром нададуть пакети військової допомоги для нашої країни.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:09
Росія може розмістити біженців із Курської області у Маріуполі. Що планують окупанти
13:42
У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл
12:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:59
В окупованому Маріуполі жителі скаржаться на відсутність екстреної меддопомоги
07:40
У Севастополі та Керчі пролунали вибухи, перекривали Кримський міст
23:42
Головне за день: РФ атакує Часів Яр. Переговори про обмін полоненими
15:21
У захопленому Донецьку загинув місцевий житель унаслідок обстрілу
14:59
Російський співак Шаман виступив в окупованому Маріуполі
23:00
Головне за день: ЗСУ просуваються у Курській області. Атака на військові аеродроми РФ
14:39
Війська РФ призупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська — аналітик BILD
10:44
На окупованій Донеччині ФСБ затримала підозрювану в «держзраді» жінку
23:14
Головне за день: ЗСУ окопуються в Курській області РФ. «Кадировців» взяли в полон
19:01
Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять
16:28
Росіяни забирають гумдопомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області
15:25
У Донецьку померла дівчинка-велосипедистка, яка постраждала під час наїзду вантажівки на спортсменів
14:58
Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську
22:30
В окупації російські військові жорстоко катували і вбили своїх же — Слідком РФ приховує скандальну справу
21:20
Під Донецьком мікроавтобус протаранив групу школярів-велосипедистів
17:44
У мікрорайоні Донецька чоловік отримав поранення під час атаки БПЛА
23:14
Пожежа на території Запорізької АЕС: що відомо
усі новини
17:59
РФ вдарила по Торецьку та Сіверську: є жертва та постраждала
17:50
За два роки з Донецької області евакуювали майже 200 тисяч людей
17:33
З Покровська на захід України вирушить евакуаційний потяг
17:09
Росія може розмістити біженців із Курської області у Маріуполі. Що планують окупанти
16:51
Отримав посаду за указом Путіна: СБУ повідомила про підозру головному «тюремнику» окупованої Донеччини
16:37
Донецька область отримала обладнання з Данії, Німеччини та Польщі
16:20
Західна розвідка підтвердила, що РФ перекидає строковиків у Курську область
15:56
У багатоповерхівці на лівому березі Києва горить квартира
15:35
Україна не зацікавлена в окупації російських територій — Офіс президента
15:26
Стало відомо, скільки людей виїхали з Покровської громади і скільки залишаються
14:34
«У місті залишаються ще близько 20 тисяч людей»: у МВА розповіли, наскільки близько росіяни підійшли до Мирнограду
14:30
Російські окупанти зруйнували першу в Україні «зелену школу» на Херсонщині
13:44
До Донецької області привезли мобільні установки для очищення води
13:42
У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл
12:59
Прикордонники атакували позиції росіян на Харківському напрямку: четверо загиблих
12:51
ЗСУ збільшують зону присутності в Курській області: взяті під контроль нові території – Bild
12:50
На східному фронті українські війська зазнають дефіциту особового складу та артилерійських снарядів — WSJ
12:19
Армія РФ двічі обстріляла Курахове: пошкоджено житлові будинки
12:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
11:59
В окупованому Маріуполі жителі скаржаться на відсутність екстреної меддопомоги
усі новини
ВІДЕО
У багатоповерхівці на лівому березі столиці палає квартира. Фото: кадр із відео У багатоповерхівці на лівому березі Києва горить квартира
16 серпня, 15:56
В окупованому Донецьку повністю згорів торгівельний центр «Галактика» у Петровському районі. Фото: соцмережі У Петровському районі окупованого Донецька повністю згорів ТЦ «Галактика»: повідомляють про обстріл
16 серпня, 13:42
Українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях росіян. Фото: скрін з відео Прикордонники атакували позиції росіян на Харківському напрямку: четверо загиблих
16 серпня, 12:59
Затриманий у Херсоні колаборант. Фото: СБУ У Херсоні викрито агентурну мережу, яка працювала на ФСБ РФ
16 серпня, 11:11
Перші години наступу ЗСУ в Курській області. Фото: кадр із відео Прорив кордону в Курській області: у ЗСУ показали унікальні кадри перших годин наступу
16 серпня, 09:11
В окупованій Керчі почалася пожежа після прильоту. Фото: ОГПУ / Telegram У Севастополі та Керчі пролунали вибухи, перекривали Кримський міст
16 серпня, 07:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір