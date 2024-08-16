Донецька область отримала обладнання з Данії, Німеччини та Польщі

Міжнародні партнери продовжують підтримувати Донеччину важливою допомогою. Фото: Вадим Філашкін

Донецька область здобула нову партію потрібного обладнання від міжнародних партнерів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Платформи з витягами, екскаватори-навантажувачі, вантажівки, генератори різної потужності та насоси — все це сприятиме покращенню гуманітарної ситуації в регіоні та полегшить життя нашим людям», — зазначив він.

Філашкін додав, що найближчим часом очікуються нові поставки обладнання та техніки.



Раніше ми писали, що представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки незабаром нададуть пакети військової допомоги для нашої країни.