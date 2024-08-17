На Донетчине от обстрелов РФ за сутки пострадали 6 городов и 3 села

За сутки полиция зафиксировала 2382 российских удара по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области.
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов: города Горняк, Курахово, Мирноград, Северск, Торецк, Часов Яр, села Андреевка, Малиновка, Марково.
Разрушениям подверглись 27 гражданских объектов — 15 жилых домов, магазин, сельхозтехника и автомобили, коммуникации.
Торецк российские войска обстреливали КАБами и артиллерией. Здесь один человек погиб и один — ранен.
В Часов Яре в результате разрыва артснаряда погиб мирный житель. Травмирован человек в Северске.
Андреевку оккупанты накрыли огнем из РСЗО «Торнадо-С», повредили 11 частных домов, магазин, автотранспорт и комбайн.
В Мирнограде разрушен частный дом, в Марково повреждены три дома.
В ночь на субботу оккупант атаковал село Сухой Яр, повреждены два частных дома, информации о пострадавших нет.