РФ ударила по Торецку и Северску: есть жертва и пострадавшая

Российские оккупанты обстреляли Торецк и Северск Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще одна местная жительница пострадала. Об этом передает Суспільне Донбас.



По словам спикера прокуратуры Донецкой области Анастасии Медведевой, 16 августа оккупанты нанесли удар по Торецку.



«В результате вражеской атаки на улице погибла местная жительница», — отметил он.



Кроме того, по ее словам, россияне ударили по Северску, ранения получила 73-летняя женщина. Медики диагностировали минно-взрывную травму и убойную рану головы.



По указанным фактам начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины.



Ранее мы писали, что за 15 августа российские войска убили трех жителей Донецкой области: двух в Верхнекаменском и одного в Николаевке.