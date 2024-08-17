На Донеччині від обстрілів РФ за добу постраждали 6 міст та 3 села

За добу поліція зафіксувала 2382 російські удари по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.



Окупанти обстріляли 9 населених пунктів: міста Гірник, Курахове, Мирноград, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, села Андріївка, Малинівка, Маркове.

Руйнування зазнали 27 цивільних об'єктів — 15 житлових будинків, магазин, сільгосптехніка та автомобілі, комунікації.

Торецьк російські війська обстрілювали КАБами та артилерією. Тут одна людина загинула і одну — поранено.

У Часів Ярі внаслідок розриву артснаряду загинув мирний житель. Травмовано чоловіка у Сіверську.



Андріївку окупанти накрили вогнем із РСЗВ «Торнадо-С», пошкодили 11 приватних будинків, магазин, автотранспорт та комбайн.



У Мирнограді зруйновано приватний будинок, у Марковому пошкоджено три будинки.



У ніч на суботу окупант атакував село Сухий Яр, пошкоджено два приватні будинки, інформації про постраждалих немає.