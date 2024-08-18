Россия ночью атаковала Украину ракетами разных типов и дронами: Олещук рассказал о работе ПВО

Оккупационные войска РФ в воскресенье, 18 августа, ударили по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 13 российских целей. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БПЛА типа «Shahed» (район пусков Курская область», — отметил он.

Всего было обнаружено 16 средств воздушного нападения:

1 баллистическая ракета «Искандер-М»;

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БПЛА «Shahed-131/136».

ПВО сбила 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей, в частности - 2 баллистические ракеты KN-23, 3 крылатые ракеты (тип уточняется) и 8 ударных БПЛА «Shahed-131/136».



Остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 17 августа, обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак двое людей погибли, также есть пострадавшие.