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Росія вночі атакувала Україну ракетами різних типів та дронами: Олещук розповів про роботу ППО

18 серпня 2024, 10:22

Росія вночі атакувала Україну ракетами різних типів та дронами: Олещук розповів про роботу ППО

Окупаційні війська РФ у неділю, 18 серпня, вдарили по території України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 13 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«У ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БПЛА типу «Shahed» (район пусків Курська область», — зазначив він.

Усього було виявлено 16 засобів повітряного нападу:

  • 1 балістична ракета «Іскандер-М»;
  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
  • 8 ударних БПЛА «Shahed-131/136».

ППО збила 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей, зокрема — 2 балістичні ракети KN-23, 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БПЛА «Shahed-131/136».

Решта ракет, які не потрапили в статистику збитих, не досягли бажаних цілей.

Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 17 серпня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули, також є постраждалі.

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