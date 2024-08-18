Росія вночі атакувала Україну ракетами різних типів та дронами: Олещук розповів про роботу ППО

Окупаційні війська РФ у неділю, 18 серпня, вдарили по території України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 13 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БПЛА типу «Shahed» (район пусків Курська область», — зазначив він.

Усього було виявлено 16 засобів повітряного нападу:

1 балістична ракета «Іскандер-М»;

2 балістичні ракети KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

3 крилаті ракети (тип уточнюється);

8 ударних БПЛА «Shahed-131/136».

ППО збила 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей, зокрема — 2 балістичні ракети KN-23, 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БПЛА «Shahed-131/136».



Решта ракет, які не потрапили в статистику збитих, не досягли бажаних цілей.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 17 серпня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули, також є постраждалі.