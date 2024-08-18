На Донетчине в результате обстрелов РФ погибли 2 человека, еще 8 получили ранения

Российская армия за минувшие сутки, 17 августа, обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак двое людей погибли, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 17 августа россияне убили 2 жителей Донетчины: в Мирнограде и Торецке», — написал он.



По словам Филашкина, еще 8 человек получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погиб 2161 человек, получили ранения — 5666. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в Краматорске спасатели достали из-под завалов пострадавшего в результате российской атаки. В городской военной администрации сообщили, что состояние раненого — тяжелое.