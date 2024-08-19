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ВСУ отбили позиции у российской армии на Северском направлении – ISW

19 августа 2024, 10:46

ВСУ отбили позиции у российской армии на Северском направлении – ISW

Ситуация вблизи Северска. Фото: карта ISW Ситуация вблизи Северска. Фото: карта ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно отбили некоторые позиции на восточной окраине села Ивано-Дарьевка, что юго-восточнее города Северск Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институт изучения войны.

Также дополнительные недавние продвижения ВСУ вблизи Ивано-Дарьевки свидетельствуют о том, что российский контроль над селом может быть слабым.

Напомним, что утром 18 августа войска России совершили масштабную атаку вблизи города Торецк на Донтечине.

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