ЗСУ відбили позиції у російської армії на Сіверському напрямку – ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили деякі позиції на східній околиці села Івано-Дар'ївка, що на південний схід від міста Сіверськ Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Також додаткові недавні просування ЗСУ поблизу Івано-Дар'ївки свідчать про те, що російський контроль над селом може бути слабким.
Нагадаємо, що вранці 18 серпня війська Росії здійснили масштабну атаку поблизу міста Торецьк на Донеччині.
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