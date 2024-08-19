ЗСУ відбили позиції у російської армії на Сіверському напрямку – ISW

Ситуація поблизу Сіверська. Фото: карта ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили деякі позиції на східній околиці села Івано-Дар'ївка, що на південний схід від міста Сіверськ Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Також додаткові недавні просування ЗСУ поблизу Івано-Дар'ївки свідчать про те, що російський контроль над селом може бути слабким.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня війська Росії здійснили масштабну атаку поблизу міста Торецьк на Донеччині.