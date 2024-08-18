Оккупанты утром совершили массированную атаку в Донецкой области: их цель — продвинуться в сторону Торецка

В воскресенье утром, 18 августа, российская армия совершила массированную атаку в районе населенных пунктов Пивничное и Зализное Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В ведомстве уточнили, что российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка.



«Наши воины умелыми и слаженными действиями отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что войска РФ оккупировали село Николаевка на Покровском направлении в Донецкой области.