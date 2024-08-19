Дроны атаковали железнодорожный мост в Брянской области РФ

Железнодорожный мост в Брянской области РФ был атакован дронами. Фото: Baza

Три беспилотника были замечены утром 18 августа в районе села Витемля в Погарском районе Брянской области России. Они летели в сторону 450-метрового моста через реку Десна. Об этом пишет издание Baza.

Отмечается, что два БПЛА ударили в район моста, но промахнулись — один аппарат попал в здание поста, повредив внешний фасад, защитную сетку и пожарный щит.

Оставшийся беспилотник полетел в сторону Белой Березки, которая расположена восточнее.

Ранее сообщалось, что вторые сутки горит атакованная украинскими дронами утром в субботу нефтебаза в Пролетарске Ростовской области. Столбы дыма видны за несколько километров от места ЧП.