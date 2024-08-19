Дрони атакували залізничний міст у Брянській області РФ

Залізничний міст у Брянській області РФ був атакований дронами. Фото: Baza

Трьох безпілотників було помічено вранці 18 серпня в районі села Вітемля у Погарському районі Брянської області Росії. Вони летіли у бік 450-метрового мосту через річку Десна. Про це пише видання Baza.

Зазначається, що два БПЛА вдарили в район мосту, але промахнулися — один апарат влучив у пост, пошкодивши зовнішній фасад, захисну сітку та пожежний щит.

Безпілотник, що залишився, полетів у бік Білої Берізки, яка розташована на схід.

Раніше повідомлялося, що другу добу горить атакована українськими дронами вранці в суботу нафтобаза в Пролетарську Ростовської області. Стовпи диму видно за кілька кілометрів від місця НП.