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Россияне уничтожили их дом: из прифронтового Невского эвакуировались еще двое людей

19 августа 2024, 16:29

Россияне уничтожили их дом: из прифронтового Невского эвакуировались еще двое людей

Из прифронтового Невского выехали двое людей. Фото: Артем Лысогор Из прифронтового Невского выехали двое людей. Фото: Артем Лысогор

Из прифронтового Невского Луганской области 19 августа удалось эвакуировать 66-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Они согласились выехать из населенного пункта только тогда, когда российские оккупанты разрушили их дом. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. 

«Краснореченской военной администрацией проведена эвакуация двух жителей прифронтового Невского-66-летней женщины и 34-летнего мужчины. Им неоднократно предлагали помочь переехать в более безопасную местность, но те не соглашались. Пока вражеский снаряд не попал в дом», — отметил он.



Лысогор уточнил, что от дома осталось сплошное пожарище, о восстановлении не идет речь.

Местная власть предоставила эвакуированным временное жилье на Харьковщине.

Ранее мы писали, что в Покровской громаде на Донетчине начинается принудительная эвакуация семей с детьми.

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