Росіяни знищили їхній будинок: з прифронтового Невського евакуювалися ще двоє людей

З прифронтового Невського виїхали двоє людей. Фото: Артем Лисогір

З прифронтового Невського Луганської області 19 серпня вдалося евакуювати 66-річну жінку та 34-річного чоловіка. Вони погодилися виїхати з населеного пункту лише тоді, коли російські окупанти зруйнували їхній будинок. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Краснореченською військовою адміністрацією проведено евакуацію двох мешканців прифронтового Невського — 66-річної жінки та 34-річного чоловіка. Їм неодноразово пропонували допомогти переїхати в безпечнішу місцевість, але ті не погоджувалися. Доки ворожий снаряд не поцілив у будинок», — зазначив він.







Лисогор уточнив, що від будинку залишилося суцільне згарище, про відновлення не йдеться.



Місцева влада надала евакуйованим тимчасове житло на Харківщині.



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