«Ситуация на фронте очень сложная»: в Донецкой ОВА рассказали, где еще планируют усилить комендантский час

В трех городах Донетчины комендантский час действует с 15:00 до 11:00 – в Мирнограде, Селидово и Новогродовке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в скором времени областная власть планирует принять такое же решение относительно города Горняк и поселка Кураховка.

«Ситуация на фронте очень сложная. И вполне вероятно, что комендантский час будем усиливать и в других населенных пунктах», – заявил начальник Донецкой ОВА.

Напомним, что в Покровской громаде на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.