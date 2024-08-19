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«Ситуація на фронті дуже складна»: у Донецькій ОВА розповіли, де ще планують посилити комендантську годину

19 серпня 2024, 16:45

«Ситуація на фронті дуже складна»: у Донецькій ОВА розповіли, де ще планують посилити комендантську годину

У трьох містах Донеччини комендантська година діє з 15:00 до 11:00 – у Мирнограді, Селидовому та Новогродівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, незабаром обласна влада планує ухвалити таке ж рішення щодо міста Гірник та селища Курахівка.

«Ситуація на фронті дуже складна. І цілком ймовірно, що комендантську годину посилюватимемо і в інших населених пунктах», – заявив начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що у Покровській громаді на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми.

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Вадим Філашкін
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Війна Ситуація на фронті комендантська година

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