Российские оккупанты ночью ударили по Покровску: в ГВА показали последствия атаки

Россияне атаковали Покровск. Фото: ГВА

Во вторник ночью, 20 августа, российская армия ударила по Покровску. В результате атак есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации и в пресс-службе полиции.



Как отмечается, повреждены социальный объект и 12 многоэтажек, в Контактный центр уже поступило 110 обращений от жителей по поводу повреждения имущества.

«По информации от отдела здравоохранения известно, что в лечебные учреждения не зафиксировано обращений горожан», — говорится в сообщении.



Кроме того, правоохранительные органы добавили, что россияне також атаковали ночью Мирноград, Анновку и Сергеевку.



Обновлено. Россия атаковала город с помощью двух ракет С-300. В пресс-службе Покровской ГВА сообщили, что в результате обстрела одна женщина порезалась стеклом.

В свою очередь, начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в очередной раз призвал жителей Покровской громады соглашаться на эвакуацию.



«Сейчас у нас оживилась эвакуация. Если неделю-две назад из громады выезжало от 400 до 500 человек в месяц, то сегодня уже почти 600 в сутки. В частности, это семьи с детьми», — отметил он.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за 19 августа обстреляли три района Донецкой области. Известно о значительных повреждениях и разрушениях, также есть жертвы.