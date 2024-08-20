Российские оккупанты ночью ударили по Покровску: в ГВА показали последствия атаки

Во вторник ночью, 20 августа, российская армия ударила по Покровску. В результате атак есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации и в пресс-службе полиции.
Как отмечается, повреждены социальный объект и 12 многоэтажек, в Контактный центр уже поступило 110 обращений от жителей по поводу повреждения имущества.
«По информации от отдела здравоохранения известно, что в лечебные учреждения не зафиксировано обращений горожан», — говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранительные органы добавили, что россияне також атаковали ночью Мирноград, Анновку и Сергеевку.
Обновлено. Россия атаковала город с помощью двух ракет С-300. В пресс-службе Покровской ГВА сообщили, что в результате обстрела одна женщина порезалась стеклом.
В свою очередь, начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в очередной раз призвал жителей Покровской громады соглашаться на эвакуацию.
«Сейчас у нас оживилась эвакуация. Если неделю-две назад из громады выезжало от 400 до 500 человек в месяц, то сегодня уже почти 600 в сутки. В частности, это семьи с детьми», — отметил он.
Ранее мы писали, что российские оккупанты за 19 августа обстреляли три района Донецкой области. Известно о значительных повреждениях и разрушениях, также есть жертвы.
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