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Російські окупанти вночі вдарили по Покровську: у МВА показали наслідки атаки

20 серпня 2024, 10:59

Російські окупанти вночі вдарили по Покровську: у МВА показали наслідки атаки

Росіяни атакували Покровськ. Фото: МВА Росіяни атакували Покровськ. Фото: МВА

У вівторок вночі, 19 серпня, російська армія вдарила по Покровську. Внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації та у пресслужбі поліції.

Як зазначається, пошкоджено соціальний об'єкт та 12 багатоповерхівок, до Контактного центру вже надійшло 110 звернень від мешканців щодо пошкодження майна.

«За інформацією від відділу охорони здоров'я відомо, що в лікувальні заклади не зафіксовано звернень громадян», — йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронні органи додали, що росіяни також атакували вночі Мирноград, Ганівку та Сергіївку.

Раніше ми писали, що російські окупанти за 19 серпня обстріляли три райони Донецької області. Відомо про значні пошкодження та руйнування, також є жертви.

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