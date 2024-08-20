РФ за сутки обстреляла Донетчину: под ударом — четыре района, разрушены жилые дома

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 19 августа, обстреляли три района Донецкой области. Известно о значительных повреждениях и разрушениях, также есть жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации.



Покровский район. В Селидово ранен человек, поврежден дом и 6 гаражей. В Курахово повреждены 4 многоэтажки. В Покровске поврежден социальный объект и 12 многоэтажек; в Новоандреевке 1 дом разрушен и 3 повреждены. В Анновке Добропольской громады повреждены 4 админздания и 4 частных дома. В Удачненской ТГ повреждено агропредприятие.

Краматорский район. В Заречном Лиманской ТГ погибли 3 человека, разрушены 4 дома, повреждены еще 2; по 1 дому повреждены в Новом и Торском. В Катериновке Ильиновской ТГ поврежден 1 объект. В Новоявленке Новодонецкой ТГ повреждены 2 дома.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 3 дома. В Часовоярской ТГ ранены 2 человека, повреждены 14 частных домов и многоэтажка. В Северске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 9 домов.



Ранее мы писали, что пять человек погибли в Донецкой области в результате российских обстрелов за минувшие сутки.