Минобороны РФ заявило о взятии Нью-Йорка под Торецком в Донецкой области. Карта: DeepState

Минобороны РФ сообщило о том, что один из крупнейших населённых пунктов Торецкой агломерация в Донецкой области город Нью-Йорк взят под контроль российскими войсками. Об этом, со ссылкой на Министерство обороны, пишет сегодня прокремлевское издание «РИА Новости».



«Разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (Нью-Йорк) в "ДНР"», — говорится в сообщении военного ведомства РФ.



Ранее российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переход Нью-Йорка под контроль РФ откроет российским военным путь в Краматорск.



Генштаб ВСУ информацию о захвате Нью-Йорка россиянами не подтверждает.



Напомним, ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщал о тяжёлых боях в Нью-Йорке.