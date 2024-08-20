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У Росії заявили про взяття під контроль міста Нью-Йорк у Донецькій області: Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує

20 серпня 2024, 13:53

У Росії заявили про взяття під контроль міста Нью-Йорк у Донецькій області: Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує

Міноборони РФ заявило про взяття Нью-Йорка під Торецьком у Донецькій області. Карта: DeepState Міноборони РФ заявило про взяття Нью-Йорка під Торецьком у Донецькій області. Карта: DeepState

Міноборони РФ повідомило про те, що один із найбільших населених пунктів Торецької агломерації в Донецькій області місто Нью-Йорк взято під контроль російськими військами. Про це з посиланням на Міністерство оборони пише сьогодні прокремлівське видання «РИА Новости».

«Розгромлено велике угруповання військ противника та звільнено один із найбільших населених пунктів Торецької агломерації та стратегічно важливий логістичний вузол Новгородське (Нью-Йорк) у "ДНР"», — йдеться у повідомленні військового відомства РФ.

Раніше російський полковник у відставці Анатолій Матвійчук заявив, що перехід Нью-Йорка під контроль РФ відкриє російським військовим шлях до Краматорська.

Генштаб ЗСУ інформацію про захоплення Нью-Йорка росіянами не підтверджує.

Нагадаємо, раніше український аналітичний ресурс DeepState повідомляв про важкі бої в Нью-Йорку.

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