Россияне обстреляли село в Волновахском районе: повреждены дома и ЛЭП

Российские оккупанты 20 августа обстреляли село Шахтерское Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.
«Состоялся российский обстрел (тип вооружения устанавливается) села Шахтерское Волновахского района», — говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены семь частных домов и линии электропередач. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее мы писали, что 20 августа российская армия ударила по Покровску. В результате атак есть повреждения и пострадавшая.
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