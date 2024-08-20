Россияне обстреляли село в Волновахском районе: повреждены дома и ЛЭП

Армия РФ ударила по селу в Донецкой области. Фото: Великоновоселковская ПВА

Российские оккупанты 20 августа обстреляли село Шахтерское Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«Состоялся российский обстрел (тип вооружения устанавливается) села Шахтерское Волновахского района», — говорится в сообщении.



В результате обстрела повреждены семь частных домов и линии электропередач. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что 20 августа российская армия ударила по Покровску. В результате атак есть повреждения и пострадавшая.