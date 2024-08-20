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Росіяни обстріляли село у Волноваському районі: пошкоджено будинки та ЛЕП

20 серпня 2024, 14:36

Росіяни обстріляли село у Волноваському районі: пошкоджено будинки та ЛЕП

Армія РФ вдарила по селу на Донеччині. Фото: Великоновосілківська СВА Армія РФ вдарила по селу на Донеччині. Фото: Великоновосілківська СВА

Російські окупанти 20 серпня обстріляли село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

«Відбувся російський обстріл (тип озброєння встановлюється) села Шахтарське Волноваського району», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено сім приватних будинків та лінії електропередач. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше ми писали, що 20 серпня російська армія вдарила по Покровську. Внаслідок атак є пошкодження та постраждала.

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