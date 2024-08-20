Росіяни обстріляли село у Волноваському районі: пошкоджено будинки та ЛЕП

Армія РФ вдарила по селу на Донеччині. Фото: Великоновосілківська СВА

Російські окупанти 20 серпня обстріляли село Шахтарське Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся російський обстріл (тип озброєння встановлюється) села Шахтарське Волноваського району», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу пошкоджено сім приватних будинків та лінії електропередач. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що 20 серпня російська армія вдарила по Покровську. Внаслідок атак є пошкодження та постраждала.