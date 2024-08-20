Украина срочно запросила у НАТО тяжелую строительную и инженерную технику для пострадавших областей. Что в списке

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подала запрос на международную помощь через НАТО, чтобы справиться с последствиями российской войны для гражданского населения. Об этом сообщили в Евроатлантическом координационном центре.

Вооруженные силы России используют различные системы оружия массированным и хаотичным образом против гражданского населения Украины. Ракетные обстрелы гражданских и критически важной инфраструктуры приводят к ранениям и гибели людей и масштабным разрушениям зданий и сооружений.

Чтобы иметь возможность быстро реагировать, спасать людей, бороться с последствиями, включая расчистку завалов и руин, и выполнять сопутствующие задачи, ГСЧС срочно нуждается в помощи.

Оборудование будет использоваться территориальными подразделениями ГСЧС в различных регионах Украины, особенно в тех, которые больше всего пострадали от серьезных российских атак.

ГСЧС обращается за международной помощью для обеспечения следующих позиций:

50 пожарных лестниц с высотой подъема более 35 метров;

17 пожарных автовышек грузоподъемностью более 30 метров;

17 экскаваторов на шасси автомобиля с комплектом сменного навесного оборудования;

17 специальных гусеничных экскаваторов для аварийно-спасательных работ и демонтажа конструкций;

10 тягачей с тралом допустимой массы;

30 седельных тягачей с тралом с допустимой массой до 100 тонн для перевозки инженерного оборудования, тяжелых генераторов и так далее;

30 бронированных автомобилей для эвакуации гражданского населения и персонала ГСЧС из опасных зон.

Напомним, что в Покровской громаде на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.