Украина срочно запросила у НАТО тяжелую строительную и инженерную технику для пострадавших областей. Что в списке

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подала запрос на международную помощь через НАТО, чтобы справиться с последствиями российской войны для гражданского населения. Об этом сообщили в Евроатлантическом координационном центре.
Вооруженные силы России используют различные системы оружия массированным и хаотичным образом против гражданского населения Украины. Ракетные обстрелы гражданских и критически важной инфраструктуры приводят к ранениям и гибели людей и масштабным разрушениям зданий и сооружений.
Чтобы иметь возможность быстро реагировать, спасать людей, бороться с последствиями, включая расчистку завалов и руин, и выполнять сопутствующие задачи, ГСЧС срочно нуждается в помощи.
Оборудование будет использоваться территориальными подразделениями ГСЧС в различных регионах Украины, особенно в тех, которые больше всего пострадали от серьезных российских атак.
ГСЧС обращается за международной помощью для обеспечения следующих позиций:
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